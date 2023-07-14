Пиотровский: На реставрацию здания Биржи требуется еще 3 года

«Здесь ведутся по существу спасательные реставрационные работы. Эрмитаж получил это здание даже не для того, чтобы расширяться, а чтобы спасти один из архитектурных шедевров Петербурга. <...> Сами работы и их очень тщательное исполнение важнее скоростей, тем более мы меняли подрядчика. Работа идет по этапам, сейчас завершается первый этап, на следующий этап у нас пока нет финансирования. С того момента, как мы получим финансирование, через три года все предстанет в полном блеске», — заявил Пиотровский во время осмотра работ в здании, переданному Эрмитажу для создания музея геральдики.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Пиотровского, в первый этап ремонтировали кровлю, обновляли стропильную систему, гидроизоляцию стилобата, а также проводили реставрацию фасадов. Сейчас они готовы на 70%, а с главного фасада Биржи уже сняли строительные леса. Внешние работы завершат до конца года, после чего можно будет переходить к работам внутри здания.

«Зал будет оформлен большими батальными картинами. Такое место для воспитания исторического сознания у детей и взрослых, а вокруг залы, где будет рассказано об истории гербов, геральдики, государственной символики», — добавил руководитель Эрмитажа.

Как уточнил руководитель проекта реставрации здания Биржи от компании «Газпроектстрой» Виталий Лисунов, чтобы закончить реставрацию, потребуется не менее 2,5 млрд рублей.

«На следующий этап строительства запланировано 2,5 млрд рублей в старых ценах - по проекту 2019 года. Работы должны производиться одновременно на всех этапах», — сказал он.