Дом купца Юркина может лишиться травленых стекол в стиле модерн

Как пишет MR7 со ссылкой на градозащитницу Анну Капитонову, сейчас в парадной не хватает трех стекол. Одно находилось в окне на черной лестнице, а еще два — на парадной лестнице между вторым и третьим этажами. И рабочие готовятся снять и другие два стекла.

Предположительно, работы проводит управляющая компания ООО «ЖКС Адмиралтейского района».

По итогам инвентаризации витражей, которую проводили в 2020 году, травленые стекла начала XX века с рисунком в виде растений с фигурными листьями и цветами сохранились только в окнах двух лестниц дома. В некоторых проемах остались лишь фрагменты стекол. Часть из них находится в аварийном состоянии.