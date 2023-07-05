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Реставрации

Дом купца Юркина может лишиться травленых стекол в стиле модерн

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В здании на Бронницкой улице, 19, стекла с орнаментом на двух лестничных клетках уже заменили на обычные. И, вероятно, будут убирать и другие.

Как пишет MR7 со ссылкой на градозащитницу Анну Капитонову, сейчас в парадной не хватает трех стекол. Одно находилось в окне на черной лестнице, а еще два — на парадной лестнице между вторым и третьим этажами. И рабочие готовятся снять и другие два стекла.

Предположительно, работы проводит управляющая компания ООО «ЖКС Адмиралтейского района».

По итогам инвентаризации витражей, которую проводили в 2020 году, травленые стекла начала XX века с рисунком в виде растений с фигурными листьями и цветами сохранились только в окнах двух лестниц дома. В некоторых проемах остались лишь фрагменты стекол. Часть из них находится в аварийном состоянии.

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