Стоимость реконструкции трех фортов в Кронштадте выросла до 12,5 млрд рублей

Об этом рассказала соорганизатор проекта по созданию туристcко-рекреационного кластера «Остров фортов» Марика Коротаева, пишут «Ведомости». Ранее сообщали, что на реконструкцию двух фортов Кронштадта — «Кроншлот» и «Петр I», собирались потратить 4,5 млрд рублей. Расходы на форт «Император Александр I» не озвучивали.

За последние три года сумму на реконструкцию фортов несколько раз увеличивали. В августе из федерального бюджета выделяли более 1 млрд рублей на реконструкцию двух кронштадтских фортов. В июле 2022 года власти добавили еще 1,1 млрд рублей.

По словам Коротаевой, восстановительные работы на фортах будут проводить до 2024 года. Она также уточнила, что порядка 70% задач решат до конца этого года. Для туристов форты откроют с 2026 года.

Форты станут частью кластера «Остров фортов», который создают с 2019 года. На данный момент здесь уже работает парк с общественными пространствами, в этом году открыли конгрессно-выставочный центр. Также в планах: построить жилые кварталы, отели и развить транспортную инфраструктуру. Общая сумма вложений в проект оценивалась в 76 млрд рублей.