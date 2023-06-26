В Петергофе после двухлетней реставрации откроют павильон «Эрмитаж»

Реставрация длилась два года, и за это время в павильоне «Эрмитаж» проделали большую работу и восстановили исторический облик и цвет фасадам XVIII века — «цвет, близкий к апельсиновому», как писал известный архитектор XX века Кедринский.

Реставраторы также решали проблему сырости павильона. Подпорные стены рва выложили кирпичом, частично сохранившимся с XVIII века. В нижней части стены рва облицевали гранитными плитами, запечатанными свинцом. Появилась возможность регулировать уровень подъема воды.

Также много времени уделили реставрации живописи в павильоне. Первоначальная коллекция «Эрмитажа» состояла из восемнадцати полотен, из которых на сегодняшний день сохранилась одна картина — «Чаша Диогена» голландского художника XVII века Николаса Розендаля. В середине XVIII века приказом Елизаветы Петровны стены Эрмитажа украсили картинами в шпалерной развеске. Изображения располагались вплотную друг к другу, их разделял лишь золоченый багет. Сегодня в шпалерную развеску включили 124 картины, большинство из которых отреставрировали.

А при изучении убранства выяснилось, что полотно «Стадо коров на пастбище» принадлежало кисти немецкого художника XVIII века Иоганна Фридриха Вейча.

Небольшое здание на берегу Финского залива построили по приказу Петра I. Оно было первым Эрмитажем в России. Петергофский павильон с подъемным столом, предназначенный для обедов в узком кругу приближенных, ввел в России «моду на уединение» и традицию возводить подобные сооружения.