Для дачи Головина на Выборгской набережной ищут нового арендатора

Федеральное Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) выставило право аренды здания дачи Головина на Выборгской набережной, 63 на торги. Договор собираются заключить на 25 лет. Начальная цена — 425 тыс. рублей в месяц за дачу, общей площадью в 800 квадратных метров. При этом арендатору необходимо будет отреставрировать постройку и приспособить ее к современному использованию.

В 2017 году право на аренду выиграл холдинг AAG Александра Завьялова. Договор действует до 2042 года, он подписан с ООО «Финанс–Недвижимость» (входит в холдинг AAG). Спустя три года Главгосэкспертизу прошел проект реставрации здания и приспособления его под офисные помещения.

Однако тут процесс остановился, пишет «Деловой Петербург», и дачу не реставрировали. В прошлом году комитет по охране памятников Смольного подал к АУИПИК иск в арбитраж после жалобы местного жителя, который просил принять меры из-за неудовлетворительного состояния фасада: были отколоты куски деревянной обшивки колонн.

Вскоре Арбитражные суд постановил агентству отреставрировать памятник в течение 36 месяцев. И если обязательство не исполнят в срок, то назначат штраф в 100 тысяч рублей ежемесячно. АУИПИК подал апелляционную жалобу.

Отмечается, что в документации к торам указано техническое состояние дачи, оно оценивается как удовлетворительное. При этом в здании нет покрытия пола, а у АУИПИК не заключен договор на теплоснабжение дома.

Дачу графа Головина построили в 1825 году по проекту архитектора Людвига Шарлемань. Здание и представляет собой образец деревянного ампира. Дом находится в федеральной собственности, в пользовании АУИПИК.