На Октябрьской набережной сносят исторический дом

О возобновлении демонтажа исторического дома на Октябрьской набережной, 56 3 июня в соцсетях сообщили градозащитники. Общественники опубликовали кадры, на которых видно, как строительная техника разрушает здание.

Подготовительные работы начались еще в январе этого года. Однако тогда снос удалось остановить благодаря вмешательству Следственного комитета. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина проводилась процессуальная проверка. Но совет по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга на заседании в мае отказался брать дом под охрану. На месте исторического здания застройщик планирует возвести апарт-отель.