В Гатчинском дворце отреставрировали Дворцовую церковь и парадные залы XVIII века

Кроме этого, в крипте Дворцовой церкви заработала выставка тронных кресел XIX века из коллекции музея-заповедника «Гатчина».

Храм Святой Живоначальной Троицы — это первая культовая постройка Гатчины, которую построили в XVIII веке. Сюда при Павле I с Мальты доставили святыни Мальтийского ордена. При императоре Николае I помещение полностью изменили: появился большой зал, освещенный шестью высокими окнами.

Молельный зал сделали светлее за счет арочных проемов, декорированных лепниной, колон искусственного мрамора и ажурной кованой решеткой. Уникальность Дворцовой церкви состоит еще и в том, что в годы Великой Отечественной войны храм не уничтожил пожар. Сегодня посетители могут увидеть подлинную декоративную отделку середины ХIХ века.

Реставрацию церкви начали в 2016 году, во время которой воссоздали иконостас с живописным убранством и витражи, выполненные по старинной технологии художником-витражистом Ивановым. Главным открытием реставраторов стали изображения херувимов в кессонах купола.

Считалось, что эти картины утрачены, но во время расчистки штукатурки советского периода обнаружилось, что под ним, укрытые листами плотной бумаги, сохранились 94 из 120 ликов, исполненных в середине XIX века на картоне. Сейчас их отреставрировали и поместили на историческое место. Сейчас в церкви можно увидеть иконописные произведения XVIII–XXI веков.