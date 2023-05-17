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Реставрации

В Гатчинском дворце отреставрировали Дворцовую церковь и парадные залы XVIII века

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Теперь посетители смогут увидеть Малый церковный переход и новые залы Центрального корпуса: Овальная и Предцерковная комнаты. Посетить экспозицию можно уже с 17 мая.

Пресс-служба ГМЗ "Гатчина" / Иван Ступа
Пресс-служба ГМЗ "Гатчина" / Иван Ступа

Кроме этого, в крипте Дворцовой церкви заработала выставка тронных кресел XIX века из коллекции музея-заповедника «Гатчина».

Храм Святой Живоначальной Троицы — это первая культовая постройка Гатчины, которую построили в XVIII веке. Сюда при Павле I с Мальты доставили святыни Мальтийского ордена. При императоре Николае I помещение полностью изменили: появился большой зал, освещенный шестью высокими окнами.

Молельный зал сделали светлее за счет арочных проемов, декорированных лепниной, колон искусственного мрамора и ажурной кованой решеткой. Уникальность Дворцовой церкви состоит еще и в том, что в годы Великой Отечественной войны храм не уничтожил пожар. Сегодня посетители могут увидеть подлинную декоративную отделку середины ХIХ века.

Реставрацию церкви начали в 2016 году, во время которой воссоздали иконостас с живописным убранством и витражи, выполненные по старинной технологии художником-витражистом Ивановым. Главным открытием реставраторов стали изображения херувимов в кессонах купола.

Считалось, что эти картины утрачены, но во время расчистки штукатурки советского периода обнаружилось, что под ним, укрытые листами плотной бумаги, сохранились 94 из 120 ликов, исполненных в середине XIX века на картоне. Сейчас их отреставрировали и поместили на историческое место. Сейчас в церкви можно увидеть иконописные произведения XVIII–XXI веков.

Пресс-служба ГМЗ "Гатчина" / Иван Ступа
Пресс-служба ГМЗ "Гатчина" / Иван Ступа

В середине 1790-х годов при перестройке архитектором Винченцо Бренной в Гатчинском дворце появилась стилизованная имитация парковой беседки: расписные трельяжные решетки на сводах оплетены плющом, их окружают гирлянды цветов, стены уютно скруглены.

«С одной стороны зала за окнами видны настоящие парковые пейзажи, а с другой в простенках им вторят живописные полотна Семена Щедрина. Большое количество золоченой мебели контрастирует с парковой зеленью и создает ощущение роскоши. Оконные драпировки и обивка кресел выполнены из плотной декоративной ткани в технике «брокатель», воссозданной в 2022 году во Франции. Небольшой по размеру интерьер Овальной комнаты станет одним из самых эффектных среди других Парадных залов», — сообщили в пресс-службе музея.

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