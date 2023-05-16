В доме Торгово-промышленного товарищества Бажанова и Чувалдиной восстанавливают исторические кованные балконы

В 2010 году в здании на Марата, 72 началась реставрация и за три года привели в порядок лицевой фасад, а также внешний облик первого и частично второго двора. Аварийные балконы тогда в целях безопасности демонтировали.

С 2014 года законодательство изменилось, и КГИОП не смог продолжить реставрировать фасады многоквартирных домов. Однако в прошлом году комитет вернулся на объект.

Сейчас в мастерских реставрируют 21 балкон второго и третьего дворов. Также специалисты планируют полностью восстановить один утраченный балкон, а еще один будут приводить в порядок без демонтажа. Реставрацию планируют завершить в 2024 году.

«Балконы изготовлены в начале XX века на заводе «Карл Винклер». Они отличаются по размеру и конфигурации. Сохранились все образцы исторического кованого декора. Прутья балконных ограждений выполнены в виде цветочных стеблей с бутонами и цветами», — сообщили в пресс-службе КГИОП.