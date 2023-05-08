В Кронштадте отреставрируют историческую дачу Верещагина

Объект культурного наследия отреставрируют за 3,3 миллиона рублей. Проектно-сметную документацию для реставрации должен будет разработать победитель конкурса. Прием заявок открыт до 24 мая. По плану на даче сделают перепланировку, установят пандусы и создадут дополнительные уборные. Ожидается, что документация будет готова к концу марта 2024 года. Такая информация содержится на сайте «РосТендер»

Здание построено в конце XIX века для купца из Гатчины. В 1904 году дача была приобретена братьями Верещагиными, а через 14 лет имение перешло в казну. Во время Великой отечественной войны здесь находился штаб 1-го батальона 260 отдельной бригады морской пехоты Краснознамённого Балтийского флота.