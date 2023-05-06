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Реставрации

В селе Павлово сгорел дом Орбели

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Здание является памятником федерального значения. Пожарные пытались справиться с огнем более 12 часов.

Дом 10х20 горел по всей площади. Сведений о пострадавших не поступало. Локализовать пожар удалось около 20:30 на площади 180 м2. Пресс-служба прокуратуры Ленинградской области сообщила о начале проверки в связи с инцидентом.

Сегодня власти Ленобласти сообщили о намерении реставрировать и вернуть объектам федерального значения былую форму. «Ленобласть намерена вновь обратиться в Российскую академию наук и к Министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову с предложением воссоздать пострадавшие в пожарах Дом Павлова и Дом Орбели», — сказал зампред Правительства Ленобласти, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Дом Л. А. Орбели построен в 1935 году, является объектом культурного наследия федерального значения. В годы войны там размещался штаб 30-го Гвардейского Стрелкового корпуса

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