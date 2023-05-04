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Реставрации

Волонтеры в доходном доме Осипова очистили от слоев штукатурки историческую плитку

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Акция прошла 1 мая в здании на Саблинской улице. Большая часть сине-белой плитки сохранилась, но некоторые элементы повредились со временем, а часть и вовсе была утеряна.

Пресс-служба фонда "Внимание"

Акция прошла 1 мая в здании на Саблинской улице. Большая часть сине-белой плитки сохранилась, но некоторые элементы повредились со временем, а часть и вовсе была утеряна.

Как рассказали в фонде сохранения исторического наследия «Внимание», еще в 2021 году петербурженка Ярослава нашла в парадной дома Осипова обратила внимание, что под слоями краски и штукатурки проглядывается необычная плитка. Сначала она сама вместе с друзьями попыталась расчистить участок, но позже обратилась к специалистам.

Нам минувших выходных волонтеры очистили сине-белую плитку. Однако во время работ выяснилось, что плитка дошла до наших времен с мелкими утратами —, где-то появились сколы, а на небольшом участке плитка утрачена полностью.

«Следующая волонтерская акция запланирована на конец мая. Как только мы закончим очищать плитку от краски, нам предстоит решить, что делать с утратами и, самое главное, помощь каких специалистов нам еще пригодится», — рассказали представители фонда.

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