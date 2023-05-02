На реконструкцию гостиницы «Октябрьская» в Петербурге выделят около 1 млрд рублей

Реконструкцией отеля будут заниматься только в низкий сезон: с сентября по май. При этом гостиница будет функционировать. Каждый год планируют закрывать по 150 номеров. Такими темпами обновление номерного фонда, интерьеров и общественных зон планируют завершить за три года, рассказал для «Ведомостей» директор управляющей компании Citytel Group Андрей Петелин.

Федеральная программа льготного кредитования для реконструкции и строительства отелей действует с 2021 года. Кредит выдают на срок до 15 лет по ставке 3-5% годовых, предприниматели могут получить его в 20 банках. Займы могут начинаться со 100 млн и заканчиваться 70 млрд рублей, а на Ростуризм возложили обязанность предоставить банкам субсидии на сумму, равную ставке рефинансирования.