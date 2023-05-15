Как программист Александр Кормилицын восстановил деревянную дачу Шапошниковой XIX века в Парголово

Все процедуры, связанные с общественным контролем, отнимают много времени и сил. С КГИОПом у нас было достаточно плодотворное сотрудничество: комитет оперативно отвечал на вопросы и принимал работы. Думаю, чтобы привлечь меценатов, ранее не занимавшихся реставрацией, важно проводить консультации от комитета по охране памятников: как правильно работать с подобными объектами. Приобретая дачу Шапошниковой, я даже представить не мог итоговую стоимость работ. Реставрация сопоставима с приобретением дорогой квартиры в городе. У инвестора должна быть возможность оценить свои вложения и реальные сроки выполнения работ перед тем, как приобрести потенциальный архитектурный памятник.

Недалеко от моего дома в Парголове есть два шикарных деревянных здания в аварийном состоянии — дача Месмахера в Шуваловском парке и дом на Варваринской, 13. Им нужно как можно скорее найти добросовестных владельцев. Я о покупке новых объектов пока не думал. До конца года хочу благоустроить место, укрепить склон, чтобы дом нормально стоял на участке и буду здесь жить. Раньше при даче был сад, но сегодня есть только аллея со столетними липами и горы мусора рядом. Мечтаю привести территорию в порядок и любоваться в окружении внуков живописными пейзажами Парголово, которые когда-то вдохновляли Шишкина (вспомните «Ели в Шуваловском парке»!) и Балакирева на увертюру на темы трех русских песен.

Фото: Елизавета Медунецкая и архивы КГИОП.