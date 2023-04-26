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Реставрации

Гипсовые розы, маки, ирисы и чертополох на доме Бадаева восстановят во время реставрации

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Ботанический орнамент на фасаде здания на улице Восстания, 19, воссоздают в реставрационных мастерских по специальной технологии. Завершить все работы планируют в 2024 году.

Пресс-служба КГИОП
Пресс-служба КГИОП

Реставрация дома Бадаева проводят по программе КГИОП за счет городского бюджета. Планируют восстановить сохранившееся декоративное оформление фасада с воссозданием большей части утраченных элементов. В том числе лепнину в форме роз, маков, ирисов и чертополоха. Над ними трудятся в реставрационной мастерской.

Модели изготавливают в мягком материале (пластилине), из них делают формы из силикона, а итоговые детали отливаются в гипсе. Реставрацию фасада дома Бадаева должны завершить в 2024 году.

Как отмечают в КГИОП, дом возводили в 1907 году по заказу потомственного почетного гражданина Пантелеймона Бадаева. Достраивала здание авторская группа Василия Косякова. Лепной декор исполнен Георгием Косяковым и Николасом Подбереским в неоклассической стилистике.

«Во время поездки в Италию в 1902-1903 годах они делали обмеры Виллы римского папы Пия IV в Ватиканских садах. На фронтоне Виллы изображена богиня утренней зари Аврора. Исследователи считают, что она и стала прототипом барельефа на доме Бадаева. Над головой фигуры не нимб, как пишут в краеведческих источниках, называя Аврору «печальным» или «одиноким» ангелом, а зодиакальный круг. Вероятно, цветочный декор также связан с образом Авроры», — добавили в пресс-службе комитета.

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