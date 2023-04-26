Скульптуры бронзовых быков после реставрации переедут с мясокомбината имени Кирова на Обводный канал

Как следует из акта историко-культурной экспертизы, который появился на сайте комитета по охране памятников Петербурга. После реставрации быков и постаментов их установят на месте рядом с историческим зданием Скотного двора, у главных ворот которого скульптуры изначально располагались в 1827 году — на углу Царскосельской дороги (современный Московский проспект) и Обводного канала.

А на Московском шоссе планируют восстановить нарушенное благоустройство после смены дислокации быков.

«После создания в 1920–1930-х годах системы органов охраны объектов культурного наследия, были составлены списки памятников, находящихся под государственной охраной. Комплекс Скотопригонного двора с двумя скульптурами быков были включены в эти списки как ценные объекты культуры», — говорится в акте.

Напомним, 14 марта с Московского проспекта убрали статуи быков. Творение Василия Демута-Малиновского забрали на реставрацию. Они находились там с 1935 года, но изначально скульптуры появились в 1824 году у Нового скотного двора на пересечении набережной Обводного канала и Царскосельского проспекта (бывшее называние этой части Московского проспекта). С того момента, как быков отправили на реставрацию, появилась информация, что их могут поместить к жилому комплексу «Московский, 65», но на то место, где они исторически никогда не стояли.