Реставрацию дома Баташовых на набережной Мойки должны завершить осенью 2023 года

Как говорится на платформе РосТендер, на доме Баташовых нужно провести реставрацию и ремонт фасадов. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 мая, итоги подведут 12 мая. Максимальная сумма контракта — 15,7 миллиона рублей.

Перед началом работ выигравший подрядчик должен получить соответствующее разрешение от КГИОП. Завершить реставрацию, согласно контракту, нужно не позднее 30 сентября 2023 года.

Здание на набережной реки Мойки, 120 построили в конце XVIII века. В советское время там располагалась школа, а сейчас там находится ВНИИ геологии и минеральных ресурсов Мирового океана имени академика Грамберга.