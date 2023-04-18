ВКонтакте запускает NFT-коллекцию для сбора средств на реставрацию дома Бака в Петербурге

«Мы рады, что среди других возможных инициатив ВКонтакте решили поддержать именно тему сохранения наследия — это важно для нас, ведь популяризация этой темы — часть нашей миссии», — рассказали представители фонда «Внимание», которые занимаются реставрацией дома Бака на Кирочной улице, 24.

Главным героем NFT-графики станет пес-маскот ВКонтакте — Спотти. В коллекцию войдут 8 000 уникальных токенов, созданных в коллаборации с цифровыми художниками — Русланом Вяльцевым, Женей Зубковым и Мишей Либерти.

Продажа коллекции «CryptoSpotty» стартует с 27 апреля в приложении VK NFT. Стоимость одного NFT — 379 рублей, а набор из трех обойдется в 849 рублей. В покупке есть элемент сюрприза — каждый Спотти выглядит по-разному и имеет свой уникальный комплект одежды и аксессуаров.

А еще в коллекции спрятали пасхалки — токены, которые созданы по образу популярных в разное время персонажей. Все вырученные средства пойдут в фонд «Внимание» на реставрацию дома Бака в Петербурге.