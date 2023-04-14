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Реставрации

Реставрацию фасадов «Дома текстилей» на Московском проспекте полностью завершат к 2024 году

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Конструкции балконов на лицевом фасаде курдонера, а также козырек, отделка и кирпичная кладка участков стен и карнизов были почти разрушены. Часть балконных плит была полностью утрачена, часть — закрыты противоаварийными сетками. Почти развалившиеся балконы разобрали, а на их месте появятся восстановленные.

Пресс-служба КГИОП
Пресс-служба КГИОП

«В оформлении здания — терразитовая штукатурка, лепные композиции с серпом и молотом, снопами колосьев, обелиски и сферы на постаментах, круглые цветочные розетки. Лепной декор имеет множество трещин и сколов, сильно загрязнен», — сообщили в пресс-службе КГИОП.

Около 80% фасадов со стороны двора по состоянию на осень 2022 года привели в порядок. На лицевом фасаде продолжается расчистка. Чтобы строительная пыль не попадала в квартиры, на окна установили защитную пленку.

Завершить реставрацию дворового фасада планируют к осени 2023 года (при условии выполнения ЖКС №2 Адмиралтейского района текущего ремонта участков крыши), лицевого фасада — до конца лета 2024 года.

Проект дома на 426 квартиры разрабатывали для рабочих текстильной фабрики архитекторы Лев Ильин и Анатолий Арнольд в 1934 году. К строительству приступили в 1938 году. К 1941 году выстроили центральный корпус и северное крыло, а в 1955 году дом возвели полностью.

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