18+
  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Два исторических здания восстановили на 12-й Красноармейской улице

Поделиться:

Раньше до революции 1917 года под нынешним адресом располагались два здания: Общество для содержания приюта генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича и супруги его графини Натальи Михайловны Милютиных и мебельная фабрика Тарасова. 

Пресс-служба КГИОП
Пресс-служба КГИОП

К 1950 году здание приюта перестраивали и разрушили «шатер» (завершение башенки по крайней правой оси здания). Фасад также меняли, а вместе с этим и количество осей и их высотных отметок: деревянный объем перестраивали в кирпиче и объединяли с кирпичным в один трехэтажный корпус вдоль 12-й Красноармейской улицы.

В 2011 году проводили экспертизу, которая показала необратимую аварийность всех зданий мебельной фабрики «Ладога», и с ноября 2011 по февраль 2012 года их снесли.

«В соответствии с требованиями Закона 820-7 требовалось воссоздать утраченные исторические здания, формировавшие уличный фронт застройки по 12-й Красноармейской улице. В 2018 году разработан проект жилого комплекса. В настоящее время строительные работы на данном участке завершены», — сообщили в пресс-службе КГИОП.

Специалистам удалось воссоздать исторический облик зданий бывшего приюта и мебельной фабрики с пристройкой на месте позднего советского трехэтажного кирпичного здания. Работы проводили с учетом исторических фундаментов и архивов, материалов отделки фасадов, основных декоративных элементов.

«Здание приюта воссоздали в исторических габаритах. Норма закона, допускающая восстановление ранее утраченных элементов, также позволила восстановить утраченный шатер», — добавили в комитете.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: