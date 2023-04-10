Дачу Маяковского в Левашово откроют после реставрации в конце 2024 года

О планах реставрации сообщил глава отделения СПб ГО ВООПИиК Антон Иванов на заседании президиума. Деревянную дачу в Левашово, построенную в стиле модерн, передали в безвозмездное пользование ВООПИиК в 2020 году. Там хотели разместить Центр волонтерского наследия. Здание имеет статус регионального памятника, оно является образцом дачной архитектуры начала ХХ века, несколько месяцев в нем жил поэт Владимир Маяковский.

Как пояснила главный архитектор проекта Ольга Вакс, реставрацию и приспособление здания под современные нужды будет проходить с сохранением габаритов, высотных отметок, архитектурных и объемно-планировочных решений.

Планируется, что постройку будут полностью перебирать из-за неудовлетворительного состояния здания. В таком виде его передали новому владельцу. На прилегающем участке установят беседки и сцену для проведения мероприятий. Новое строительство не предусмотрено.

По словам архитектора, специалиста по деревянному зодчеству, консультанту по объекту Андрея Бодэ, что при разработке проекта специалисты рассматривали вариант, при котором реставрацию могли бы проводить без переборки, но с учетом состояния стен, было принято другое решение, пишет «Деловой Петербург».

«Продумывали возможность скрепить изменившийся сруб, прошить, поднять и под ним работать, но отказались, потому что это безумие — сложные трудозатраты и неизвестен результат, поскольку все может развалиться, когда начнешь поднимать», — сказал он.

При переборке реставраторы смогут рассмотреть каждое бревно и устранить все дефекты. Верхнюю каркасную часть вместе с башенкой будут разбирать крупными блоками, уточнил Андрей Бодэ. Заказчиком работ выступает Министерство культуры, подрядчик — ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские». Стоимость реставрации оценивают 52 млн рублей.