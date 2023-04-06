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Реставрации

Больше 230 исторических домов-памятников отреставрируют в Петербурге в 2023 году

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Там проведут 299 видов работ по капитальному ремонту. Подрядчиков для выполнения работ будут выбирать из тех, кто имеет лицензию Министерства культуры России.

Shutterstock.com

Как рассказали в пресс-службе городского жилищного комитета, перед началом работ на всех 231 доме разработают проектную документацию, обследуют конструкции и проведут лабораторные исследования. Документы также должны согласовать в КГИОП.

«Дополнительный контроль осуществляет авторский надзор. (...) Представитель авторского надзора имеет возможность проводить корректировку проектных решений, обеспечивая индивидуальный подход к каждому памятнику», — говорится в сообщении комитета.

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