Больше 230 исторических домов-памятников отреставрируют в Петербурге в 2023 году

Как рассказали в пресс-службе городского жилищного комитета, перед началом работ на всех 231 доме разработают проектную документацию, обследуют конструкции и проведут лабораторные исследования. Документы также должны согласовать в КГИОП.

«Дополнительный контроль осуществляет авторский надзор. (...) Представитель авторского надзора имеет возможность проводить корректировку проектных решений, обеспечивая индивидуальный подход к каждому памятнику», — говорится в сообщении комитета.