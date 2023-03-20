Фонд «Внимание» проводит «Выходные дома Бака» с мастер-классами и лекциями об архитектуре и реставрации

Общественные мастерские «Ангар» совместно с фондом исторического наследия «Внимание» 1 и 2 апреля организуют «Выходные дома Бака» — благотворительное мероприятие, на котором планируют собрать средства для восстановления дверей в доме Бака.

На 1 апреля запланированы открытые диалоги и выступления об архитектуре и истории доходных домов, о реставрации и сохранении исторических деталей, и, конечно, о доме Бака. Среди спикеров — сотрудники фонда «Внимание», а также реставраторы и представители краеведческих проектов «Двери с помоек», «Неизвестный Петербург», «Петербург глазами инженера» и «Дом Бака. Галерея историй».

Также в первый день пройдут мастер-классы по темам: «Текстильные броши в стиле начала XX века», «Изготовление бумаги для винтажных открыток», «Ваза из винной бутылки» и другие. На них необходимо зарегистрироваться заранее.

Кроме того, между лекциями будут организованы пятиминутные мини-классы в столярной мастерской, где участники смогут сделать себе номерки для квартиры, брелоки и украшения с использованием фирменного шрифта Дома Бака.

А 2 апреля откроют мастер-классы по керамике, швейному и столярному делу. Темы мастер-классов: «Вдохновляемся винтажной посудой и создаем тарелку с объемным узором», «Винтажный воротник», «Подсвечник и ваза/стакан из винной бутылки» и другие. Тут тоже нужна регистрация.

Чтобы посетить лекции и мастер-классы, необходимо пройти регистрацию и сделать добровольное пожертвование фонду «Внимание» по ссылке. 1 и 2 апреля на Большой Монетной улице, 24 пройдут «Выходные дома Бака». Вход по пожертвованию фонду «Внимание», также нужно заранее пройти регистрацию.

Дом Бака на Кирочной улице построен в 1904-1905 годах. В 2000-х годах оригинальные двери исторического здания демонтировали и считались утраченными. Однако в 2017 году краевед Максим Косьмин обнаружил одну пару дверей в кафе «Рубинштейн», после чего двери вернули дому.

Жители в 2018 году обратились за помощью к фонду «Внимание» по восстановлению тамбура первой и второй парадной и возврату вторых дверей, а также разработке проекта реставрации витражей второй парадной. Дом Бака является выявленным объектом культурного наследия, и начать реставрацию можно только теперь, после согласования проектной документации.

18+