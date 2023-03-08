Новый владелец особняка Месмахера рассказал, когда начнется реставрация

«Чтобы вы понимали, перед тем как я приобрела дачу Месмахера 22 года она стояла под снегом и дождем одна: у нее провалилась крыша под снегом и часть конструкции настолько гнилая, что туда даже заходить нельзя. Там все балки смещены, там наклон пола такой, что вы даже пройти не сможете по второму и третьему этажу», — рассказала новая владелица Рада Русских.

Основные проблемы заключаются в долгом согласовании бумаг. Порой на это уходит 1,5-3 года. «За два или три года мы пришли только к тому, что нам разрешили начать проектные работы, поэтому в любом случае в ближайшие несколько месяцев мы не приступим даже к консервационным работам. <…> Я не имею права сделать там ни один шаг. Если я начну реставрировать или что-либо менять в этой даче — у меня уголовка. Я, как владелец памятника, не могу на территории РФ совершить ни одного действия без согласования. Нет никакого смысла делать там хоть что-то. Я не могу поставить там охрану, не могу провести туда электричество, воду. Земля вокруг здания мне не принадлежит — фактически я не могу подойти к своему же зданию, делать там что-то сейчас совершенно бесполезно», — поделилась Рада.

Дача Георга Месмахера («Желтая дача») была построена на территории Шуваловского парка в 1902 году по проекту его брата, архитектора Максимилиана Месмахера и является единственной сохранившейся без изменений деревянной постройкой Месмахера.

Ранее суд потребовал от собственника дачи Месмахера в Шуваловском парке отреставрировать историческое здание.