Суд потребовал от собственника дачи Месмахера в Шуваловском парке отреставрировать историческое здание

Если решение суда не исполняется в установленный срок, то с собственника взыщут 100 000 рублей, а в случае дальнейшего неисполнения — по 150 000 рублей ежемесячно до фактического исполнения.

Сейчас в КГИОП поступило заявление на выдачу разрешения на проведение первоочередных противоаварийных и консервационных работ на даче Месмахера, а документация находится на рассмотрении у специалистов комитета. Согласно требованиям охранного обязательства, собственник должен был выполнить работы до конца июля 2022 года, сообщили в ведомстве.

Комитет еще в апреле 2022 года проводит обследование дачи Месмахера и установил, что техническое состояние памятника деревянной архитектуры ухудшилось по сравнению с июлем 2021 года.

В отдельных местах деревянные конструкции деформировались, отдельные деревянные венцы и обшивка загнивает, а дверные и оконные проемы покосились. Перекрытия в северной части здания частично обрушены. В кровле сквозные отверстия. Из-за протечек местами повреждены оштукатуренные потолки с розетками.

Здание, построенное в 1900-1902 годах по проекту архитектора Месмахера, находится в Выборгском районе (пос. Парголово, Шуваловский парк, 13) в охранной зоне XVIII-XX веков объекта культурного наследия федерального значения «Шуваловский парк». Дача представляет собой редкий памятник деревянной архитектуры. Это единственная сохранившаяся практически без изменений дачная деревянная постройка архитектора Месмахера в России.