18+
  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Суд потребовал от собственника дачи Месмахера в Шуваловском парке отреставрировать историческое здание

Поделиться:

По решению Арбитражного суда Свердловской области памятник регионального значения должны в течение года со дня вступления решения в законную силу провести консервацию так называемой «Желтой дачи», в том числе комплекс первоочередных противоаварийных мероприятий.

Пресс-служба КГИОП

Если решение суда не исполняется в установленный срок, то с собственника взыщут 100 000 рублей, а в случае дальнейшего неисполнения — по 150 000 рублей ежемесячно до фактического исполнения.

Сейчас в КГИОП поступило заявление на выдачу разрешения на проведение первоочередных противоаварийных и консервационных работ на даче Месмахера, а документация находится на рассмотрении у специалистов комитета. Согласно требованиям охранного обязательства, собственник должен был выполнить работы до конца июля 2022 года, сообщили в ведомстве.

Комитет еще в апреле 2022 года проводит обследование дачи Месмахера и установил, что техническое состояние памятника деревянной архитектуры ухудшилось по сравнению с июлем 2021 года.

В отдельных местах деревянные конструкции деформировались, отдельные деревянные венцы и обшивка загнивает, а дверные и оконные проемы покосились. Перекрытия в северной части здания частично обрушены. В кровле сквозные отверстия. Из-за протечек местами повреждены оштукатуренные потолки с розетками.

Здание, построенное в 1900-1902 годах по проекту архитектора Месмахера, находится в Выборгском районе (пос. Парголово, Шуваловский парк, 13) в охранной зоне XVIII-XX веков объекта культурного наследия федерального значения «Шуваловский парк». Дача представляет собой редкий памятник деревянной архитектуры. Это единственная сохранившаяся практически без изменений дачная деревянная постройка архитектора Месмахера в России.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: