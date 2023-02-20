Пизанская башня стала прямее! Как инженерам удалось остановить ее «падение»?

Первый камень колокольной башни в Пизе — одного из четырех архитектурных элементов кафедрального ансамбля на Пьяцца деи Мираколи — был заложен 9 августа 1173 года. Строительство о 56-метрового сооружения завершилось лишь в 1350 году — и уже к тому времени угол наклона башни составлял примерно 2,5 градуса в следствие проседания фундамента.

Как пишет The Art Newspaper, попытки устранить крен предпринимались, в частности, в 1911 и 1938 годах, однако проблема продолжала усугубляться — и к началу 1990-х угол наклона составил 5,5 градуса.

В 1993 году был сформирован Международный комитет по сохранению башни. Председателем был назначен профессор инженерного дела Туринского политехнического университета Микеле Ямельковски, техническим руководителем проекта — профессора инженерного дела Имперского колледжа Лондона Джон Берланд. Предложенный им план предполагал создание нескольких тоннелей с северной стороны башни: образованные путем удаления небольшого количества земли, они позволили незаметно срезать склон.

«Постепенно наклон уменьшили на 1,9 тысячи угловых секунд, и башня вернулась в то же положение, в котором находилась в начале XIX века. Этого удалось добиться без вмешательства в саму каменную кладку. […] Хотя сегодня она устойчивее, чем прежде, не исключено, что вскоре может понадобиться новая спасательная операция», — резюмирует журналист издания Лаура Ломбарди.