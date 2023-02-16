Кожевенный завод Парамонова на Васильевском острове хочет выкупить и отреставрировать крупный застройщик

О планах сообщили в пресс-службе компании. Там добавили, что сейчас исторические здания завода находятся в собственности предприятия «Кожа». Setl Group собирается приобрести постройки, а затем, после согласования проекта реставрации с КГИОП, приступить к работам.

Застройщик отдельно отмечает, что в его планах обеспечить максимальное сохранение и восстановление всех внешних и внутренних архитектурных элементов. После завершения работ Кожевенный завод приспособят под современные нужды.

Кожевенный завод Парамонов находится на Васильевском острове на Кожевенной линии, 1-3. Этот участок еще с XVIII века был приспособлен под кожевенное производство. Это предприятие не меняло направление работы до 1990-х годов. Нынешний облик здания сложился к середине XIX века. Последним появилась котельная, но и она относилась к дореволюционному времени.