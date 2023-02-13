В доходном доме Эрлиха и Эттингера восстанавливают редкие окна с геральдическими мотивами

Остекление парадной нетипичное для Петербурга, как и сама структура лестницы. На каждой площадке находится по два окна, расположенных друг напротив друга. В них частично сохранились мелкорифленые стекла (текстура «Small Fluted»). Они когда-то заполняли все окно целиком.

Раньше центральные створки каждого окна были украшены изображениями гербов, имитирующих витражную технику. До наших дней в парадной сохранилось лишь три таких изображения.

Специалисты считают, что техника имитации витражей очень редкая для Петербурга, поэтому окна дома Эрлиха и Эттингера — ценное наследие города. Геральдические мотивы также исключительны для Петербурга.

Жители дома смогли собрать деньги на реставрацию только двух подобных окон. На оставшиеся восемь не хватает средств. Домовладельцы обратились в фонд «Внимание» за помощью — отреставрировать четыре окна. Некоторые из них уже удалось отреставрировать и найти мастеров-витражистов, которые воссоздали рисунки гербов на стеклах. Помочь со сбором средств можно по ссылке.