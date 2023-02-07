В СПбГУ открылся Центр по изучению, сохранению, реставрации и актуализации объектов культурного наследия

Новое подразделение будет заниматься реставрацией и исследованием исторических объектов. Это будут делать, в том числе, с использованием методов естественных наук, применением современных цифровых технологий, а также разработкой музейных концепций и дизайн-проектированием в музеях и исторических местах.

«Сотрудничество таких уникальных экспертов на базе центра позволит обратить внимание общественности на вопросы актуализации, реставрации и сохранения многочисленных памятников культурного наследия и выработать подходы для этой работы, которую хочется сделать системной. Благодаря центру появляется возможность наладить и систематизировать взаимодействие между коллективами СПбГУ, которые работают в направлении сохранения культурного наследия, и заинтересованными сторонами: работодателями, фондами, благотворительными организациями, потенциальными партнерами и инвесторами», — сообщил директор центра, старший преподаватель кафедры реставрации Николай Курганов.

Среди реализованных проектов: восстановление учебных скульптур и бюстов в коридоре здания Двенадцати коллегий, проект по сохранению памятников в местах захоронений знаменитых универсантов, раскрытие оригинальной живописи в Зеленой гостиной Музея Набокова СПбГУ, реставрация предметов из естественно-научных коллекций музейного фонда.