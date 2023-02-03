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Реставрации

Показываем, как в Соборной мечети на Петроградской стороне завершают реставрацию интерьеров молельного зала

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Это помещение восстанавливают с 2022 года. Там успели привести в порядок витражные заполнения, мраморные подоконники и уникальный лепной декор в виде сталактитов. Но это только часть работ: специалисты продолжат в этом году реставрировать дубовый паркет и поврежденные плашки.

Пресс-служба КГИОП
Пресс-служба КГИОП

Работы по реставрации Соборной мечети ведутся с 2000 года. За это время уже успели отремонтировать аварийные участки гранитной облицовки фасадов, керамическую облицовку купола, крышу, два минарета высотой 48 метров и майоликовая отделка порталов. Отреставрирован молельный зал первого этажа и молельный зал для женщин на втором этаже. С 2022 года начали приводить в порядок молельный зал на третьем этаже.

«Выполнено инъектирование трещин в стенах, штукатурные работы, реставрация витражных заполнений, мраморных подоконников и уникального лепного декора в виде сталактитов. Отреставрированы световой фонарь и дверные деревянные заполнения», — рассказали в КГИОП.

В 2023 году работа по реставрации не прекращается. Специалисты продолжают работы по восстановлению дубового паркета молельного зала третьего этажа. Также уже сейчас расчистили и отшлифовали сохранившиеся плашки. Те элементы, которые сильно повреждены или сгнили, заменили на новые. Завершающим этапом станет тонировка и покрытие всей поверхности напольного покрытия лаком.

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