В Александровском дворце Царского Села отреставрировали Зал с горкой

Зал с горкой входит в парадную анфиладу, отделка сделана в конце XVIII века по проекту архитектора Джакомо Кваренги. Свое название комната получила благодаря главному композиционному элементу: в 1833 году по повелению Николая I и императрицы Александры Федоровны здесь установили привезенную из Аничкова дворца катальную горку, которую подарила императорским детям бабушка — вдовствующая императрица Мария Федоровна. Горка находилась в зале почти сто лет, до 1941 года.

В интерьерах зала сохранились некоторые элементы подлинной отделки. В процессе работ удалось отреставрировать искусственный мрамор стен светло-серого и сиреневого оттенков, наборный паркет и камин. А фриз, имитирующий искусственный мрамор, воссоздали по историческим фотографиям.

Во время работ в люнетах (архитектурных пространствах в форме полумесяца) под слоем краски нашли подлинную масляную живопись на холсте, имитирующую окна. Ее отчистили от грязи и краски, а утраченные фрагменты восстановили. Во время реставрации выяснилось, что розетка в центре, считавшаяся лепной, — металлическая, подлинная. Ее демонтировали, привели в порядок и установили на свое место.

Кроме того, удалось сделать люстру по историческому образцу. Этим занимались специалисты Царскосельской янтарной мастерской. В экспозицию также вошли мебель из собрания музея, предметы убранства из бронзы и фарфора, в том числе парные фарфоровые вазы на камине и каминный экран, которые исторически происходят из этого интерьера, бронзовые часы и канделябры с фигурами Орфея и Эвридики.