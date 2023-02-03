Посмотрите, в Александровском дворце открыли Зал с горкой — с нее любили съезжать на коврах дети императорской четы!

В Александровском дворце открыли после реставрации Зал с горкой. В XIX веке здесь был деревянный аттракцион, который так любили дети императорской семьи. Впервые за 80 лет петербуржцы увидят интерьер таким, каким он был до начала Великой Отечественной войны. «Собака.ru» рассказывает, почему его всем стоит обязательно увидеть.
Об интерьере
Зал с горкой первоначально назывался Первой парадной комнатой Александровского дворца. Впервые его упоминание можно встретить в архивных документах 1796–1809 годов. По проекту Джакомо Кваренги стены были отделаны разноцветным искусственным мрамором с пилястрами с капителями. Помещение отапливали изразцовой печью с медными и железными дверцами. Дубовый паркет, потолок, расписанный под лепку живописцами Джакомо и Феррари, четыре консольных стола с мраморными досками, восемь золоченых кресел и 12 стульев, зеркало в позолоченной раме и две хрустальные жирандоли украшали пространство.
Как менялся зал
В 1809 году Александровский дворец был передан Царскосельскому дворцовому правлению. В архивных документах есть отметки о замене конструктивных элементов, исправлении живописи и реставрации мрамора. Спустя 24 года вдовствующая императрица Мария Федоровна подарила внукам (детям Николая I и Александры Федоровны) катальную горку. Деревянное сооружение перевезли из Аничкова дворца и установили в парадный зал (между Портретным и Библиотекой). Отсюда интерьер получил свое название — Зал с горкой.
В 1836 году зал украсила бронзовая люстра на 40 свечей. В 1840-х в нем проводили ремонт: делали «теплые полы» по огневоздушной системе отопления Николая Амосова — теплый воздух поступал наверх по металлическим трубам, проложенным в стенах и полах (подобные установки были в Зимнем дворце, Придворном Манеже). В это же время побелили потолки, сделали мраморный камин, заменили паркет, а столярный мастер Болгаген переделал катальную горку. Дети императорской семьи очень любили кататься с горки на ковриках. При Николае II во время завтраков и обедов возле горки располагался оркестр, а под ней обычно император хранил велосипеды свои и детей, игрушечные автомобили. Во время Великой Отечественной войны сооружение было утрачено.
О реставрации
Архитектурное убранство интерьера сохранилось до наших дней относительно полно. За два года специалисты отреставрировали наборный паркет, облицовку стен из искусственного мрамора в светло-сером и сиреневом оттенках конца XVIII века, восполнили небольшие утраты мраморного камина 1843 года: восстановлена голова одной из кариатид и собаки-ритона, украшающего фасад камина. По историческим фотографиям мастера воссоздали живописный фриз, имитирующий искусственный мрамор, дубовые дверные и оконные заполнения.
Специалисты Царскосельской янтарной мастерской сделали проект люстры на 40 свечей по сохранившемуся историческому образцу, а саму работу выполнила мастерская «Студия Южаковой». Оригинальную люстру петербуржцы могут увидеть в Павловском дворце. Доминанта экспозиции — катальная горка — восстановлена из массива ясеня.
О предметах интерьера и интересных находках
«Расчищая красочный слой от загрязнений в люнетах (архитектурных пространствах в форме полумесяца), выявили масляную живопись на холсте 1840-х, имитирующую окна. Несмотря на то, что изображение было закрашено белой краской, оно сохранилось с небольшими утратами. Живопись была отреставрирована прямо на месте», — отмечает заместитель директора музея-заповедника «Царское Село» Наталья Кудрявцева в разговоре с «Собака.ru».
Во время расчистки свода зала от красочных наслоений и загрязнений специалисты выяснили: центральная розетка в центре потолка на самом деле не лепная, а выполнена из цветного металла во время ремонта зала в 1840-х. Мастера ее отреставрировали и установили на место.
«В экспозиции представлены каминный экран и две парные фарфоровые вазы с изображением китайский драконов — они исторически происходят из этого интерьера», — рассказывает заместитель директора музея-заповедника «Царское Село» Наталья Кудрявцева. Кроме того, в интерьере — бронзовые часы, канделябры с фигурами Орфея и Эвридики из комнат Марии Федоровны из Екатерининского дворца.
Посмотреть зал можно ежедневно, кроме среды и последнего четверга месяца, с 10:00 до 18:00 (кассы работают до 16:45, вход на экспозицию — до 17:00).
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