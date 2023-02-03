Посмотрите, в Александровском дворце открыли Зал с горкой — с нее любили съезжать на коврах дети императорской четы!

Как менялся зал

В 1809 году Александровский дворец был передан Царскосельскому дворцовому правлению. В архивных документах есть отметки о замене конструктивных элементов, исправлении живописи и реставрации мрамора. Спустя 24 года вдовствующая императрица Мария Федоровна подарила внукам (детям Николая I и Александры Федоровны) катальную горку. Деревянное сооружение перевезли из Аничкова дворца и установили в парадный зал (между Портретным и Библиотекой). Отсюда интерьер получил свое название — Зал с горкой.

В 1836 году зал украсила бронзовая люстра на 40 свечей. В 1840-х в нем проводили ремонт: делали «теплые полы» по огневоздушной системе отопления Николая Амосова — теплый воздух поступал наверх по металлическим трубам, проложенным в стенах и полах (подобные установки были в Зимнем дворце, Придворном Манеже). В это же время побелили потолки, сделали мраморный камин, заменили паркет, а столярный мастер Болгаген переделал катальную горку. Дети императорской семьи очень любили кататься с горки на ковриках. При Николае II во время завтраков и обедов возле горки располагался оркестр, а под ней обычно император хранил велосипеды свои и детей, игрушечные автомобили. Во время Великой Отечественной войны сооружение было утрачено.