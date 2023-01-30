В Анненкирхе открывается выставка главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. Он отреставрирует церковь 1775 года!

Сергей Кузнецов

Главный архитектор Москвы — об архитектуре, Анненкирхе и выставке «Из огня»:

Живопись как процесс не имеет конкретной цели, как не имеет и ярко сформированного начала или четкого конца. Это творческий порыв, идея, витающая в воздухе, своего рода вдохновение под знаком бесконечности. Но у каждого порыва есть источник и ресурс — для меня это архитектура, которой я занимаюсь всю свою жизнь.

Пропитываясь зданиями как стихией, можно погрузиться в их сущность, которая уже на бумаге начинает жить своей жизнью. Дома и целые города, которые мы видим, представляются все больше одушевленными предметами. Перенос их изображений на бумагу похож на беседу: каждое здание рассказывает свою историю и даже может отвечать на собственные вопросы. В диалоге с архитектурой есть постоянное развитие: структуры из камня раскрываются в процессе создания живописных работ, как собеседники, с самых разных сторон. Я нахожу разговор с ними очень интересным — в нем всегда есть своя непостижимая глубина.

Существуют здания, которые можно изображать множество раз и в каждом из них открывать новые и новые грани: вся химия процесса похожа на пересмотр хорошего фильма, повторное чтение любимой книги или встречу с добрым другом. С некоторыми объектами творчества не хочется расставаться: после завершения работы всегда остается ощущение, что при следующей встрече с ними ты увидишь нечто новое и необычное — особенно если подойдешь к архитектуре с другой стороны, используя новый инструмент общения. Церковь Святой Анны — один из тех архитектурных собеседников, с которым всегда интересно встречаться вновь.

Одной из точек соприкосновения с Анненкирхе становится огонь. Зачастую мы склонны ассоциировать неуправляемый характер этой стихии с разрушением и бедствиями. В истории Анненкирхе же огонь оставил неповторимый след, ставший полноправной частью структуры здания, — и этот опыт уникален. Поэтому вторую выставку в этом пространстве я решил посвятить работам, написанным углем: сам этот художественный материал тоже «родом из огня», как и стены, ставшие на время выставки домом для произведений. Используя метафору огня, я стремился выразить идею его преображения, в процессе которого огненная стихия возвращает свое первоначальное созидательное значение.