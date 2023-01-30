В Анненкирхе открывается выставка главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. Он отреставрирует церковь 1775 года!

В рамках персонального выставочного проекта художник представит 12 масштабных работ, написанных углем по картону.
Здание компании «Зингер», Петербург, 2022. Картон, уголь, белила, акрил. 300 x 200 см
Айя София, Стамбул, 2022. Картон, уголь, белила. 300 x 200 см
Санти-Микеле-э-Гаэтано, Флоренция, 2022. Картон, уголь, белила. 300 x 200 см
Собор Василия Блаженного, Москва, 2022. Картон, уголь, белила, акрил. 300 x 200 см
Как рассказали «Собака.ru» в Анненкирхе, выбор техники — работы написаны углем по картону — не случаен: сам материал «родом из огня», как и стены, ставшие на время выставки домом для произведений. Главным действующим лицом работ Кузнецова станет архитектура. «В зданиях из разных уголков земли художник находит бесконечный источник вдохновения и уникальный опыт, который можно пережить при каждой встрече с ними. И этот опыт, безусловно, будет новым, если каждый раз подходить к архитектуре с новой оптикой и инструментом общения», — размышляют в лютеранской церкви.
«Одной из точек соприкосновения с Анненкирхе становится огонь. Зачастую мы склонны ассоциировать неуправляемый характер этой стихии с разрушением и бедствиями. В истории Анненкирхе же огонь оставил неповторимый след, ставший полноправной частью структуры здания, — и этот опыт уникален» — комментирует Сергей Кузнецов.
Сергей Кузнецов
Главный архитектор Москвы — об архитектуре, Анненкирхе и выставке «Из огня»:
Живопись как процесс не имеет конкретной цели, как не имеет и ярко сформированного начала или четкого конца. Это творческий порыв, идея, витающая в воздухе, своего рода вдохновение под знаком бесконечности. Но у каждого порыва есть источник и ресурс — для меня это архитектура, которой я занимаюсь всю свою жизнь.
Пропитываясь зданиями как стихией, можно погрузиться в их сущность, которая уже на бумаге начинает жить своей жизнью. Дома и целые города, которые мы видим, представляются все больше одушевленными предметами. Перенос их изображений на бумагу похож на беседу: каждое здание рассказывает свою историю и даже может отвечать на собственные вопросы. В диалоге с архитектурой есть постоянное развитие: структуры из камня раскрываются в процессе создания живописных работ, как собеседники, с самых разных сторон. Я нахожу разговор с ними очень интересным — в нем всегда есть своя непостижимая глубина.
Существуют здания, которые можно изображать множество раз и в каждом из них открывать новые и новые грани: вся химия процесса похожа на пересмотр хорошего фильма, повторное чтение любимой книги или встречу с добрым другом. С некоторыми объектами творчества не хочется расставаться: после завершения работы всегда остается ощущение, что при следующей встрече с ними ты увидишь нечто новое и необычное — особенно если подойдешь к архитектуре с другой стороны, используя новый инструмент общения. Церковь Святой Анны — один из тех архитектурных собеседников, с которым всегда интересно встречаться вновь.
Одной из точек соприкосновения с Анненкирхе становится огонь. Зачастую мы склонны ассоциировать неуправляемый характер этой стихии с разрушением и бедствиями. В истории Анненкирхе же огонь оставил неповторимый след, ставший полноправной частью структуры здания, — и этот опыт уникален. Поэтому вторую выставку в этом пространстве я решил посвятить работам, написанным углем: сам этот художественный материал тоже «родом из огня», как и стены, ставшие на время выставки домом для произведений. Используя метафору огня, я стремился выразить идею его преображения, в процессе которого огненная стихия возвращает свое первоначальное созидательное значение.
Еще при Петре I в Петербурге работало много немцев, которым была необходима лютеранская церковь. Сначала они молились в деревянных постройках, а в 1775 году в городе заложили каменный храм – на улице, которую в честь свежепостроенной кирхи в 1780 году назвали Кирочной. Ее создал архитектор Юрий Фельтен, он же проектировал Дворцовую площадь, решетку Летнего сада, Малый и Большой Эрмитаж, интерьеры Зимнего дворца.
Кирху святой Анны посещали Карл Фаберже, Петр Лесгафт, Карл Брюллов, который здесь венчался. В начале XX века приход церкви насчитывал около 12 тысяч человек. При ней действовало училище, попечительство о бедных, богадельня, детский дом, приют для девочек, больница, земледельческий приют «для падших женщин». В 1935 году храм был закрыт, а в 1939 — приспособлен под кинотеатр, получивший название «Спартак», он был единственным в Ленинграде кинотеатром Госфильмофонда, здесь можно было увидеть фильмы капиталистических стран.
Петербургская лютеранская община хотела вернуть себе Анненкирхе, и в 2002 году суд обязал владевшую зданием фирму передать его. Вскоре после этого здесь произошел сильный пожар — община даже не успела туда переехать. После пожара семь лет здание стояло без крыши – новую кровлю в 2010 году сделали городские власти еще под руководством Валентины Матвиенко. Тогда же здесь провели ремонты фасадов, сделали гидроизоляцию фундамента, отремонтировали подвал.
Персональная выставка «Из огня» главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова пройдет с 8 по 26 февраля 2023 года в Анненкирхе на Кирочной улице, 8.
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