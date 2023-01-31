Рухнет ли центр Петербурга? Градозащитники правда помогают его сохранить? Обсуждают Мария Элькина, Лев Лурье и Игорь Водопьянов

«Многим сам вопрос кажется кощунственным, но он не такой уж и праздный. Представляя, почему и зачем мы сохраняем город, мы сможем лучше понимать, как это надо делать. Действительно, человечество далеко не всегда относилось трепетно к тому, что ему досталось от предыдущих поколений. Идея сохранения наследия стала модной в Европе в XIX веке, когда мир начал развиваться слишком быстро и стало очевидно, что если старину не беречь специально, то от нее просто довольно быстро ничего не останется. Логика постоянного развития также предполагает уникальность каждой эпохи, то есть мы не можем повторить то, что создавалось 100 или 200 лет назад, — вот еще одна причина, почему мы считаем важным оставить это существовать как можно дольше.

Кроме того, XX век показал, что традиционные европейские города обладают рядом достоинств, которых часто лишена современная застройка — они визуально интересны, красиво стареют, их структура способствует многолюдности улиц и площадей, развитию малого бизнеса вроде лавок и кафе.

В Петербурге систематическая деятельность по охране наследия ведется со времен блокады, когда городу действительно грозило разрушение и многие архитекторы старались вручную зарисовать некоторые важные памятники с тем, чтобы в случае утраты их можно было бы восстановить.

До конца XIX века никакой идеи о сохранении исторических памятников, если речь не шла о чем-то совсем уж сакральном, в России не было. Вторжения в панорамы Растрелли и Росси в постпушкинское время ни одним наблюдателем не считались кощунством.

Первые по-настоящему краеведческие труды о городе появились в годы царствования Александра III и принадлежат журналисту Михаилу Пыляеву. Его книга «Старый Петербург» рассказывает не о шедеврах архитектуры, а о замечательных людях и быстро меняющихся нравах. Надо сказать, что точно такую же книгу Пыляев написал и о Москве. Словом, речь вовсе не шла о восхищении градостроительным совершенством Петербурга.

Думается, что по крайней мере два обстоятельства повлияли на возникновение интереса к Петербургу как историческому феномену. С одной стороны, россияне стали больше ездить в Европу, где уже к концу XIX века не только античность, но и сооружения эпохи Наполеона воспринимались как исторические памятники. Во времена "Мира искусства", в частности, в России достоянием общественности стали идеи французского философа Анри Бергсона. У него и его последователей прошлое вызывало восторг, именно на нем строилась ценность существующей цивилизации.

Другая причина — ощущение приближающегося конца времени. Неожиданно даже внуку крепостного Антону Чехову судьба вишневого сада показалась трагичной. В начале XX века вышли статья Александра Бенуа "Живописный Петербург", исследования Георгия Лукомского и Петра Столпянского — все они воспевали настоящую имперскую столицу, какой она была примерно до конца 1830-х годов. Негодование по поводу перестройки "пушкинского" Петербурга, отвращение к "небоскребу" Сюзора (да-да, именно так воспринимали тогда Дом книги) и Елисеевскому магазину стали общим местом. Продолжателем этой линии петербургского краеведения в 1920-е годы стал писатель Николай Анциферов, автор легендарной книги "Душа Петербурга". Любовь к старому Петербургу для него была еще отчасти и отрицанием нового Ленинграда, и именно так его поняли большевики. Неслучайно одним из самых громких дел Объединенного государственного политического управления в конце 1920-х годов стало "дело краеведов".

Ситуация с охраной памятников и с отношением к петербургской классической архитектуре меняется в послевоенные годы, свидетельством чему стали два уникальных постановления ЦК: о возвращении центральным улицам города дореволюционных названий (площадь Урицкого переименовали обратно в Дворцовую!) и о воссоздании Царскосельского и Большого Петергофского дворцов. Сталинский архитектурный стиль стал трактоваться как продолжение царского ампира, изучение русской классической архитектуры Золотого века стало обязательным в художественных вузах и частью любого классического экскурсионного маршрута по городу».