Скульптуры быков могут не вернуться после реставрации к воротам мясокомбината имени Кирова

В рендерах ЖК, который возводят на месте скотопригонного двора, добавили скульптуры быков и расположили их со стороны Обводного канала, где они никогда прежде не стояли, сообщает ВООПИиК.

В официальном запросе Минкульт РФ прокомментировал, что «решение о перемещении объекта культурного наследия может быть принято исключительно Минкультуры России». Но для этого необходимо собрать несколько документов. Среди них: проект по сохранению объекта культурного наследия (с перемещением), акт государственной историко-культурной экспертизы и заключение КГИОП, «обосновывающее необходимость перемещения объекта культурного наследия, в связи с невозможностью его сохранения на настоящем месте расположения в силу наличия негативных воздействий неустранимого характера».

В КГИОПе отметили, что последний документ к ним не поступал, а вот в комитете по культуре Петербурга отметили, что «вопрос о месте размещения Объектов в городской среде будет рассмотрен после детальной экспертизы и оценки состояния скульптур. При выборе места эксперты будут руководствоваться вопросами безопасности и сохранности фигур».

Была версия, что со скульптур быков — объектов культурного наследия федерального значения — снимут копии и именно они появятся возле строящегося ЖК. Однако в комитете по культуре отметили, что объекты находятся в ведении Государственного музея городской скульптуры, поэтому все вопросы, в том числе о снятии копий с памятника, будут решаться руководством музея. Издание «Собака.ru» направило запрос, но на момент публикации ответа не получило.