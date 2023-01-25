Скульптуры быков могут не вернуться после реставрации к воротам мясокомбината имени Кирова

Парные статуи Демут-Малиновского с Московского шоссе, 13 не так давно отправили на реставрацию. После этого появилась информация, что их могут поместить к жилому комплексу «Московский, 65», но на то место, где они исторически никогда не стояли.
В рендерах ЖК, который возводят на месте скотопригонного двора, добавили скульптуры быков и расположили их со стороны Обводного канала, где они никогда прежде не стояли, сообщает ВООПИиК.
В официальном запросе Минкульт РФ прокомментировал, что «решение о перемещении объекта культурного наследия может быть принято исключительно Минкультуры России». Но для этого необходимо собрать несколько документов. Среди них: проект по сохранению объекта культурного наследия (с перемещением), акт государственной историко-культурной экспертизы и заключение КГИОП, «обосновывающее необходимость перемещения объекта культурного наследия, в связи с невозможностью его сохранения на настоящем месте расположения в силу наличия негативных воздействий неустранимого характера».
В КГИОПе отметили, что последний документ к ним не поступал, а вот в комитете по культуре Петербурга отметили, что «вопрос о месте размещения Объектов в городской среде будет рассмотрен после детальной экспертизы и оценки состояния скульптур. При выборе места эксперты будут руководствоваться вопросами безопасности и сохранности фигур».
Была версия, что со скульптур быков — объектов культурного наследия федерального значения — снимут копии и именно они появятся возле строящегося ЖК. Однако в комитете по культуре отметили, что объекты находятся в ведении Государственного музея городской скульптуры, поэтому все вопросы, в том числе о снятии копий с памятника, будут решаться руководством музея. Издание «Собака.ru» направило запрос, но на момент публикации ответа не получило.
Скульптуры быков создал профессор Академии художеств, скульптор Василий Демут-Малиновский. В 1824 году комиссия по постройке Нового скотного двора на пересечении набережной Обводного канала и Царскосельского проспекта (бывшее называние этой части Московского проспекта) заключила с ним договор, а эскизы фигур готовил архитектор Иосиф Шарлемань (он же занимался и зданиями двора). А спустя три года скульптуры заняли свое место у здания конторы Скотопригонного двора по адресу Московский проспект, 65.
В 1931-1933 годах проходило строительство нового мясокомбината на Московском шоссе, 13 начинают строить новый мясокомбинат. Статуи быков перевели на новое место в 1935 году, а в 1937 году комплекс наградили золотой медалью парижской Всемирной выставки.
Во время Великой Отечественной войны скульптуры перевезли на Тихвинское кладбище Александро-Невской лавры, а весной 1946 года вернули на Московское, 13. В 2021 году статуи стали на баланс Государственного музея городской скульптуры. Сам мясокомбинат находится в списке выявленных объектов культурного наследия, но в реестр памятников не включен.
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