На проспекте Бакунина возобновили снос исторических домов

Информация о сносе появилась утром 20 января, активисты отмечают, что работы начались несмотря на возбуждение уголовного дела по факту подложной экспертизы застройщика.

Работы на площадке заморозили в марте 2021 года, когда поставили на паузу действие разрешения на строительство девятиэтажного жилого здания. Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на компанию-застройщика ГК «ПСК», работы начались в соответствии с приказом Госстройнадзора, сейчас ведется демонтаж.

«Решение суда вынесено в части возобновления строительных работ, разрешение на строительство — действующее на основании приказа Госстройнадзора. Застройщик вышел на площадку. Есть определение Куйбышевского суда, который определил, что меры предварительной защиты по административному делу об оспаривании акта в виде приостановления разрешения на строительство в отношении Бакунина, 33, включая демонтаж, отменены. Определение суда вступило в силу», — рассказали в компании.

Градозащитники через суд пытались доказать, что задние является историческим и было построено до 1917 года. По закону такие дома сносить в Петербурге нельзя.

Здания, которые находятся на проспекте Бакунина, 33 (как и почти весь квартал) расположены в зоне регулирования застройки объектов культурного наследия (ОЗРЗ-2).

Согласно историческим данным, в конце XVIII века там была дача петербургского архитектора Николая Львова. Затем эту землю выкупил купец 2-й гильдии Сергей Кошмаков. В адресной книге Петербурга от 1867 года говорится, что на участке размещались бани, портняжные мастерские, питейные заведения. С 1937 года там был «Ремонтно-механический завод» (РМЗ), которое простояло до начала 1990-х. После банкротства завода участок несколько раз перепродавали и в конечном итоге недвижимость оказалась у ООО «Специализированный застройщик «Альтернатива». Предполагается, компания собирается возвести там многоэтажку.