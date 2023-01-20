18+
  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

У мясокомбината имени Кирова на Московском шоссе неизвестные разрушили памятник-ограду

Поделиться:

Как рассказали в КГИОП, ограда входит в состав выявленного объекта культурного наследия «Мясокомбинат им. С.М. Кирова (с оградой и теплоэлектроцентралью)». Ее сносить запрещено. После того, как в комитете узнали о частичном обрушении объекта, на место вызвали сотрудников полиции. Сейчас все работы на объекте остановили.

Пресс-служба КГИОП
Пресс-служба КГИОП

Кроме того, представители КГИОП отправили заявление о преступлении в УМВД России по Московскому району Петербурга по статье 243 части 1 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»).

Несмотря на статус памятника, сама ограда по документам числится бесхозным имуществом. В 2022 году сотрудники комитета уже посылали письмо администрации Московского района, напомнив, что необходимо принять ограду в собственность города с последующей передачей ответственному лицу.

Ранее с постаментов у въезда на мясокомбинат забрали парные статуи быков. Их перевезли на реставрацию, а вот вернутся ли они на прежнее место или их переместят в другую локацию, пока не ясно. «Собака.ru» запросила комментарий у комитета по культуре по этому вопросу.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: