У мясокомбината имени Кирова на Московском шоссе неизвестные разрушили памятник-ограду

Кроме того, представители КГИОП отправили заявление о преступлении в УМВД России по Московскому району Петербурга по статье 243 части 1 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»).

Несмотря на статус памятника, сама ограда по документам числится бесхозным имуществом. В 2022 году сотрудники комитета уже посылали письмо администрации Московского района, напомнив, что необходимо принять ограду в собственность города с последующей передачей ответственному лицу.

Ранее с постаментов у въезда на мясокомбинат забрали парные статуи быков. Их перевезли на реставрацию, а вот вернутся ли они на прежнее место или их переместят в другую локацию, пока не ясно. «Собака.ru» запросила комментарий у комитета по культуре по этому вопросу.