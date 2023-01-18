Дом для служащих Невской писчебумажной фабрики на Октябрьской набережной хотят реконструировать под гостиницу

Как отмечает инвестор проекта специализированного застройщика СЗ «ЛАО», участок на Октябрьской набережной, 56Б купили еще в 2014 году под инвестиционные цели — строительство гостиницы. На момент приобретения там располагался заброшенный с 2005 года дом для служащих Невской писчебумажной фабрики «Братья Варгунины». По данным Росреестра, в 2007 году здание было разрушено на 65%.

Согласно справке КГИОП, постройка не является объектом культурного наследия федерального, регионального или местного значения. Также оно не находится в границах зоны охраны объектов культурного наследия на территории Петербурга.

Однако 10 января градозащитники направили в КГИОП заявление о выявлении в качестве объекта культурного наследия (ОКН) дома на Октябрьской набережной. А ранее активисты обратили внимание, что здание готовятся сносить. По федеральному закону «Об объектах культурного наследия» запрещено демонтировать объекты, в отношении которых ведется процедура выявления.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить ситуацию с домом для служащих Невской писчебумажной фабрики «Братья Варгунины» на Октябрьской набережной.

«Мы поддерживаем позицию Следственного комитета по проверке оснований для строительства, и предоставили компетентным органам все необходимые документы, подтверждающие законность наших действий. Уверены, что после завершения проверки дальнейших вопросов о законности работ не возникнет. Мы готовы и в дальнейшем сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, реализуя проекты на благо Петербурга», — сообщил представитель инвестора проекта специализированного застройщика СЗ «ЛАО».