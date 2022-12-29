Дворы консерватории Римского-Корсакова переделают под общественные пространства и изменят форму зала имени Рубинштейна

Комитет по охране памятников (КГИОП) Петербурга выдал разрешение на проведение реконструкции и реставрации. Над двумя внутренними дворами протянут прозрачные купола из стекла и металла. Новые места станут общественными пространствами.
Прозрачная конструкция увеличит полезную площадь здания более чем на 600 квадратных метров. А под крышей, которую также будут реконструировать, планируется разместить дополнительные учебные помещения и технологическое оборудование.
«Также после реконструкции знаменитый зал имени Рубинштейна сменит форму с прямоугольной на подковообразную. С помощью реализации новых технологий по управлению сценой, звуком, светом консерватория получит один из крупнейших в Европе залов с технологией переменной акустики», — отметили в «Едином заказчике в сфере строительства».
Кроме того, генеральный подрядчик АО «Политехстрой» восстановит внешний облик исторического здания. Уже сейчас работа по реставрации фасадов подходит к завершению: красить постройку будут в июне 2023 года. В мастерских отреставрировали и воссоздали около 2 тысяч элементов декора из гипса и терракоты. Маски мифологических существ, растительный орнамент и другие украшения двух фасадов уже вернули на исторические места. На двух других фасадов лепнину вернут чуть позже.
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