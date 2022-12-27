Застройку территории аккумуляторного завода «Ригель» в Петербурге проверит Следственный комитет

«По словам граждан, застройщик, возможно, планирует начать снос корпусов завода на улице Профессора Попова, 38 в новогодние праздники», — пояснили в СК. На месте завода застройщик планирует разместить жилые дома.

О подготовке к сносу исторического здания стало известно еще в прошлом году. Тогда Смольный одобрил трансформацию территории предприятия взамен на новые школы и детские сады, а КГИОП согласовал проект «многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями социально-культурного, бытового и коммерческого назначения» на территории старейшего в России аккумуляторного завода «Ригель».

Сам завод решили перенести в обновленный корпус под литерой Х. Деньги от передачи земли городу должны были пойти на покупку оборудования и перспективные разработки.