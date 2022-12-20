ЗАГС, гостиница и театральная площадка: во что превратят форты «Кроншлот», «Император Александр Первый» и «Петр Первый» после реставрации

«Мы отработали концепцию, защитили ее на градкомитете, и она у нас очень сбалансированная: на каждом из фортов будет своя зона музеефикации и будет своя современная функция. Ни в коем случае не в ущерб артефактам и основной миссии сохранения», — рассказала соорганизатор проекта «Остров фортов» Марика Коротаева.

Музей в «Кроншлоте» будет посвящен фортам и инженерной технологии, в «Александре Первом» будет музей, связанный с экспериментальной медициной и изучением опасных болезней. Ведь в этом форте располагалась лаборатория, в которой разрабатывали первую вакцину от чумы. А в «Петре Первом» хранился порох Петербурга, и поэтому там будет музей, посвященный пороховому делу.

А что касается современного приспособления старинных сооружений, то, по словам Коротаевой, в «Кроншлоте» появится кинотеатр и кафе в отдельно стоящем здании, а также ЗАГС.

«Не помню, в какой момент нам пришла идея, что длинное помещение Николаевской батареи подходит для размещения… ЗАГСа. Хочется, чтобы здесь сложились новые традиции. Создать новый морской свадебный церемониал», — добавила соорганизатор проекта.