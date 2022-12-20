ЗАГС, гостиница и театральная площадка: во что превратят форты «Кроншлот», «Император Александр Первый» и «Петр Первый» после реставрации

Новые пространства будут сочетать в себе музейную и современную функции. В каждом форте есть своя концепция реконструкция. К примеру, у «Императора Александра Первого» появится стеклянная крыша, что позволит использовать внутренний двор как выставочное пространство или ставить там спектакли. Открыть форты планируют в 2024 году.
«Мы отработали концепцию, защитили ее на градкомитете, и она у нас очень сбалансированная: на каждом из фортов будет своя зона музеефикации и будет своя современная функция. Ни в коем случае не в ущерб артефактам и основной миссии сохранения», — рассказала соорганизатор проекта «Остров фортов» Марика Коротаева.
Музей в «Кроншлоте» будет посвящен фортам и инженерной технологии, в «Александре Первом» будет музей, связанный с экспериментальной медициной и изучением опасных болезней. Ведь в этом форте располагалась лаборатория, в которой разрабатывали первую вакцину от чумы. А в «Петре Первом» хранился порох Петербурга, и поэтому там будет музей, посвященный пороховому делу.
А что касается современного приспособления старинных сооружений, то, по словам Коротаевой, в «Кроншлоте» появится кинотеатр и кафе в отдельно стоящем здании, а также ЗАГС.
«Не помню, в какой момент нам пришла идея, что длинное помещение Николаевской батареи подходит для размещения… ЗАГСа. Хочется, чтобы здесь сложились новые традиции. Создать новый морской свадебный церемониал», — добавила соорганизатор проекта.
Форт «Император Александр Первый» с большим внутренним двором получит стеклянный атриум, который перекроет внутреннее пространство и позволит использовать его круглый год: «Там можно делать выставки, спектакли — это трансформируемое пространство».
Также планируется, что в форте разместят магазинчик с мерчем и книгами, а также небольшую гостиницу на верхнем этаже — несколько авторских номеров, каждый из которых будет посвящен одному из выдающихся адмиралов.
А вот форт «Петр Первый» будет скорее гастрономическим пристанищем.
«Достаточное количество построек, где могут размещаться точки питания и другая необходимая инфраструктура для посетителей. Понятно, что на разных фортах они могут отличаться содержательно и стилистически: где-то это морская кухня, где-то традиционная русская, где-то стрит-фуд. Задача — создать варианты под различные потребности посетителей, под любой вкус и кошелек», — отметила Коротаева.
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