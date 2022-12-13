В «Царском селе» завершили первый этап реставрации в здания Китайского театра XVIII века

Сейчас там закончили проводить первоочередные противоаварийные реставрационные работы. Здание пострадало от пожара в 1941 году, с тех пор его не восстанавливали. Более восьмидесяти лет эта постройка Александровского парка почти превратилась в руины. Теперь музею предстоит завершить разработку проектно-сметной документации и найти деньги на следующий этап: непосредственно реставрацию и приспособление Китайского театра для многофункционального музейного использования.
Крыша была утрачена полностью, сохранились стены и частично перекрытия в боковых флигелях. В них частично уцелели полы из керамической плитки на первом этаже и две лестницы с металлическими ограждениями. В некоторых местах на стенах осталась штукатурка с фрагментами отделки наличников, карнизов и капителей.
«Восстановление Китайского театра — продолжение нашей многолетней масштабной работы по воссозданию и реставрации объектов, пострадавших во время Великой Отечественной войны. Здание несколько десятилетий представляло собой руину, превращение его в современный мультифункциональный музейный комплекс – наша давняя мечта и в то же время задача огромной сложности, она требует средств, сил и времени», — рассказала директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова.
Противоаварийные реставрационные работы проводили с 2021 по 2022 год, на это выделяли деньги из федерального бюджета. Специалисты выполнили 13 видов работ: от демонтажа и маркировки металлических конструкций и декоративных элементов, расчистки внутри здания до временной закладки наружных оконных проемов, устройства временной кровли над историческими пристройками и пандусом. Мастера расчистили и удалили биопоражения с кирпичной кладки, а также установили временные силовые леса.
Эти работы позволят сохранить оставшиеся части здания в течение, как минимум, пяти лет. Теперь музею предстоит завершить разработку проектно-сметной документации и найти деньги на следующий этап: непосредственно реставрацию и приспособление Китайского театра для многофункционального музейного использования.
Проект Китайского театра разработал Антонио Ринальди, а реализовал его в 1778-1779 годы со значительными изменениями Илья Неелов. Зрительный зал вмещал до 350 человек, имел партер и был окружен тремя ярусами лож. Центральную и две боковые ложи украшали подлинные китайские панно XVII-XVIII веков с написанными золотом по черному лаку пейзажами, цветами и фигурками китайцев. На занавесе от живописца-декоратора Иосифа Криста была изображена панорама китайского города на берегу моря.
В 1908-1913 годах по проекту архитектора Сильвио Данини с обеих сторон театра пристроили двухэтажные боковые флигели для размещения фойе, вестибюлей, буфета. С 1918 по 1941 год Китайский театр использовался как музейное помещение.
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