В «Царском селе» завершили первый этап реставрации в здания Китайского театра XVIII века

Крыша была утрачена полностью, сохранились стены и частично перекрытия в боковых флигелях. В них частично уцелели полы из керамической плитки на первом этаже и две лестницы с металлическими ограждениями. В некоторых местах на стенах осталась штукатурка с фрагментами отделки наличников, карнизов и капителей.

«Восстановление Китайского театра — продолжение нашей многолетней масштабной работы по воссозданию и реставрации объектов, пострадавших во время Великой Отечественной войны. Здание несколько десятилетий представляло собой руину, превращение его в современный мультифункциональный музейный комплекс – наша давняя мечта и в то же время задача огромной сложности, она требует средств, сил и времени», — рассказала директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова.

Противоаварийные реставрационные работы проводили с 2021 по 2022 год, на это выделяли деньги из федерального бюджета. Специалисты выполнили 13 видов работ: от демонтажа и маркировки металлических конструкций и декоративных элементов, расчистки внутри здания до временной закладки наружных оконных проемов, устройства временной кровли над историческими пристройками и пандусом. Мастера расчистили и удалили биопоражения с кирпичной кладки, а также установили временные силовые леса.

Эти работы позволят сохранить оставшиеся части здания в течение, как минимум, пяти лет. Теперь музею предстоит завершить разработку проектно-сметной документации и найти деньги на следующий этап: непосредственно реставрацию и приспособление Китайского театра для многофункционального музейного использования.