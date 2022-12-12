КГИОП требует от СПбГУ отремонтировать особняк Нобеля на Пироговской набережной

Накануне, 11 декабря, произошел пожар в здании федерального значения «Особняк и заводоуправление Механического завода «Людвиг Нобель» с зимним садом». С 2010 года владельцем объекта на Пироговской набережной, 19А выступает Санкт‑Петербургский государственный университет. И за эти 12 лет собственник не предоставил проект реставрации и не начал работы по сохранению здания.
Еще в июне 2022 года КГИОП подал иск, в котором через суд просил обязать собственника повести ремонт и реставрацию особняка в течение 24 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. Тогда Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области удовлетворил требования КГИОП, однако установил срок выполнения работ по ремонту и реставрации особняка 60 месяцев.
В апреле 2021 года КГИОП во время проверки зафиксировал неудовлетворительное состояние здания: некоторые предметы предметов декоративно-прикладного искусства конца XIX - начала XX века были разрушены или полностью утрачены. В том числе в помещениях второго и третьего этажей камины из черного мрамора были разрисованы граффити, а камин из белого мрамора разрушен до основания вместе с кирпичной кладкой, полностью утрачены две печи-камины.
Кроме того, сильно повреждены пианино и рояль с фанеровкой красным деревом и палисандром фирмы «A. Becker», частично разобран двухтумбовый дубовый письменный стол.
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