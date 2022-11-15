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Реставрации

Дом Пеля в саду Сен-Жермен на Литейном проспекте отремонтировали

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В здании завершили аварийно-восстановительные работы. В частности, приводили в порядок 29 балконов, для которых изготовили в отдельной мастерской 500 уникальных балясин. А также заменили декоративные кронштейны и железобетонные плиты части балконов.

Скриншот видео пресс-службы жилищного комитета Петербурга

«Для восстановления балясин и декоративных элементов тщательно подобран состав материала, необходимо, чтобы он совпадал с историческим. Все работы в здании проведены под контролем КГИОП», — сообщили в жилищном комитете Петербурга.

Завершен капитальный ремонт культового дома по адресу: Литейный проспект, д. 46. Здесь проводились аварийно-восстановительные работы.

На данный момент дом на Литейном проспекте, 46, полностью отремонтировали, осталось устранить несколько мелких замечаний. А комплексную реставрацию фасада будут проводить позднее по программе «Наследие». Однако точных дат пока не сообщается.

Доходный дом архитектора Пеля возвели в 1905 году. Дворовые фасады выполнены в духе эпохи Возрождения. На одной из стен можно заметить слова «Domus propria Domus optima» — в переводе с латинского «Свой дом — лучший». В 1980-ые годы во дворе этого дома собирался Ленинградский рок-клуб, а сад с фонтаном получил название «Сен-Жермен».

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