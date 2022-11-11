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Реставрации

Доходный дом Дубровича на Коломенской улице готовят к реставрации

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Работы начнут 14 ноября, сейчас дом готовят к реконструкции. Планируется, что здание приведут в порядок к 1 мая 2024 года.

Пресс-служба ГАТИ

Как рассказали в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), уже согласована установка и размещение строительных лесов, временных ограждений для проведения реставрационных и ремонтных работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения.

Доходный дом Дубровича построили в стиле модерн в 1860 году по проекту архитектора Эрнеста Шубергского. С 1870 по 1880 годы в доме на углу Коломенской и Разъезжей улиц находились магазины и лавки. Здесь же была «Книжная торговля Цылова», принадлежавшая автору известного атласа Петербурга.

Последним владельцем дома был присяжный поверенный и присяжный стряпчий Эдуард Дубрович. После перестройки в 1909-1910 годах в здании разместили 52 квартиры. Во второй декаде XX века в доме несколько лет проживал философ и писатель Василий Розанов.

После революции здесь находилось общежитие, которое соседствовало с квартирами. Сегодня дом Дубровича — многоквартирный жилой дом с магазинами на первом этаже.

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