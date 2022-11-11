На реконструкцию кронштадтского форта «Петр I» правительство переведет более 1 млрд рублей

Вместе со знаменитыми фортами «Император Александр I» и «Кроншлот» «Петр I» будет частью туристического кластера «Остров фортов».
«Правительство продолжает работу по развитию туристической инфраструктуры России. На реконструкцию кронштадтского форта "Петр I" из резервного фонда кабмина выделено 1,1 млрд рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении на сайте правительства.
Отмечается, что «Петр I» входит в список объектов культурного наследия федерального значения, созданным в XVIII-XIX веках, и объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Форт обещают открыть для туристов и местных жителей после завершения реконструкции.
«Проект предполагает строительство нового городского пространства с благоустроенной набережной, музейно-парковым комплексом, выставочным центром, социальными, научными и образовательными объектами. Все это позволит создать обширную культурную программу для жителей и гостей города», — уточняется в сообщении.
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