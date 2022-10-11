В доходном доме Станового отреставрировали еще одну тамбурную дверь

Специалисты сняли десяток слоев краски, восстановили центральные створки в соответствии со специально разработанным проектом, возвратили фурнитуру. Отмечается, что длительная реставрация завершена, остались небольшие корректировки.
Реставрацию тамбурной двери в доме Станового провел Фонд сохранения исторического наследия «Внимание». По словам председателя совета дома Ярослава Кострова, теперь вся входная группа в первой парадной со стороны Старорусской улицы находится в отличном состоянии. Активистам предстоит восстановить тамбурную дверь в третьей парадной.
«Да, в доме Станового еще много работы. Нужно сделать ремонт подвала, восстановить метлахскую плитку. Но Совет полон сил и готов преодолеть любые преграды, чтобы вернуть былое величие этому прекрасному дому-памятнику», – отметил Костров.
Напомним, ранее на двери доходного дома Станового на Мытнинской улице вернули утраченные скульптуры деревянных сов. Кроме того, в фасадный ансамбль вернулась столетняя деревянная дверь, которая была сняла и заменена на металлопластиковую 10 лет назад. Позже еще одну дверь, железную, заменили на входные створки из ясеня, вернули двери и на лицевой фасад здания, а также в парадную со стороны Старорусской и Мытнинской улиц.
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