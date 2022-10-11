В доходном доме Станового отреставрировали еще одну тамбурную дверь

Реставрацию тамбурной двери в доме Станового провел Фонд сохранения исторического наследия «Внимание». По словам председателя совета дома Ярослава Кострова, теперь вся входная группа в первой парадной со стороны Старорусской улицы находится в отличном состоянии. Активистам предстоит восстановить тамбурную дверь в третьей парадной.

«Да, в доме Станового еще много работы. Нужно сделать ремонт подвала, восстановить метлахскую плитку. Но Совет полон сил и готов преодолеть любые преграды, чтобы вернуть былое величие этому прекрасному дому-памятнику», – отметил Костров.