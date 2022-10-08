Бывшее здание типографии Брокгауза и Ефрона планируют приспособить под гостиницу – это инициатива нового собственника. Внимание на это обратили жители соседних домов и ВООПИК. Активисты обеспокоены возможным изменением исторического облика здания. Они боятся, что раз в предмете охраны не учтены дворовые корпуса, то их обязательно снесут. Жители соседних домов тоже волнуются — они не хотят стройки у себя под окнами.

В связи с этим 4 октября даже провели специальное заседание. Собственник здания представил эскиз проекта приспособления.

«Нет цели ничего обрушить и этого не будет делаться. Не будет сноса, никто ничего сносить не собирается от слова "совсем". Будут проведены контраварийные работы, какая-то частичная разборка там, где это необходимо. Это именно реконструкция без каких-то полных обрушений», — подчеркнул владелец дома Василий Толстиков.

В итоге в обществе признали, что в целом проект не вызывает опасений, но требует дальнейшей доработки.

Дом на Прачечном переулке был построен в 1890 году в стиле дореволюционной застройки. Ранее в нем располагалось «Издательство и типография Брокгауза и Ефрона». Здание — выявленный памятник. Предмет охраны разработали еще в 2011 году — в нем наружная, фасадная, капитальная стены лицевого корпуса на уровне 1, 2, 3 этажей, стены лестницы. Сейчас предмет охраны уточняют, чтобы памятник перевести из разряда выявленных в другой. Для этого провели историко-культурную экспертизу, и на ее основании к предмету охраны предлагают добавить еще и периметральную застройку участка, определяющую его исторические границы, и высотные отметки конька лицевого корпуса.