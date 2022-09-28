КГИОП хочет через суд обязать собственника отреставрировать интерьеры в Доме Штиглица

Исковое заявление уже направили в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. В выписке из Единого госреестра недвижимости говорится, что университет владеет зданием на праве оперативного управления. Отмечается, что охранное обязательство по объекту, по которому собственнику должен был выполнить реставрацию внутренних интерьеров памятника, было утверждено еще в октябре 2017 года.

«В ходе обследования 10 августа 2020 сотрудники КГИОП установили неудовлетворительное состояние интерьеров объекта. В адрес собственника было направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований действующего законодательства об объектах культурного наследия. Также вуз предупредили о необходимости поддерживать здание в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии, своевременно выполняя работы по охранному обязательству», — рассказали специалисты.

По итогу срок работ по реконструкции помещений истек 1 сентября 2022 года. Эксперты во время мониторинга отметили, что удалось отреставрировать только фасады объекта, а внутренние помещение остались нетронутыми.

Актуальная проектная документация по Дому Штиглица в КГИОП так не поступила. При условии, что суд удовлетворит иск, собственник должен будет в течение двух лет завершить реставрацию интерьеров в Доме Штиглица.