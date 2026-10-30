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Недвижимость

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Особняк начала XX века на Фурштатской продали за полмиллиарда рублей. В нем может открыться гостиница

Историческое здание на Фурштатской улице, 60А, продали на торгах «Российского аукционного дома» за 545 млн рублей. Его выставляли на аукцион дважды: летом его не смогли продать по стартовой стоимости в 800 млн рублей, поэтому осенью ее снизили до 650 млн.

Фото: сайт «РАД»

Новым собственником восьмиэтажного особняка стало АО «Резотстрой». По данным «Контур.Фокуса», компанию учредила Юлия Карпова, которая также владеет долями в АО «Курэйтэд» и АО «Аспен Отель Групп», занимающимися гостиничным бизнесом. Управляет предприятием Анатолий Баженов, который также является гендиректором ООО «Эсперанса», сдающей в аренду товары для личного пользования и хозяйственного назначения.

Торги прошли 30 октября на электронной площадке «РАД» по голландской системе — цена лота постепенно снижалась до установленного минимума в 500 млн рублей. Вместе со зданием новый владелец получил участок площадью более тысячи квадратных метров. Его разрешенное использование — гостиничное обслуживание.

Дом Спиридонова в стиле неоренессанс построили в 1904 году по проекту архитектора Василия Шене. В 2001 году в здании, которое признано выявленным объектом культурного наследия, реставрировали и реконструировали фасады, балкон, интерьеры первого этажа и парадной лестницы, а также обновляли лифты, перекрытия и бассейн. «Деловой Петербург» утверждал, что здание было связано с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

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