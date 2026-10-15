Природный контекст: почему грамотный ландшафт — это мощный антидепрессант

коммерческий директор «Главстрой Санкт-Петербург»

Современное благоустройство, по нашему опыту, — это уже не про кустарники по периметру и несколько скамеек с детской площадкой во дворе. Мы создаем единую среду с понятными сценариями использования, которые учитываются уже на этапе формирования генплана. Внутренняя логистика продумана до мелочей — где жители могут отдохнуть после рабочего дня, какие активности предусмотрены для детей и подростков, где они будут реализованы. Каждый элемент в единой системе важен и выполняет конкретную функцию. Например, озеленение отвечает не только за эстетику. Деревья играют роль природного климат-контроля — они дают густую тень, сбивают тепловой эффект раскаленного асфальта и охлаждают двор в жару. Не менее важно грамотное зонирование. Воркаут и шумные детские площадки мы размещаем отдельно от тихих мест отдыха, чтобы разные сценарии использования территории не противоречили друг другу. Все функциональные зоны должны переплетаться между собой удобной сетью пешеходных и велодорожек. При этом такие маршруты не всегда должны быть максимально корот кими — иногда именно прогулочный сценарий позволяет в полной мере раскрыть качество пространства. В крупных проектах, таких как экорайон «Юнтолово», аллеи становятся частью общей структуры квартала, а природным продолжением жилой среды выступает соседний заказ ник. В камерном квартале «Кронфорт. Центральный» мы, напротив, работаем с более локальной концепцией сада-эрмитажа, адаптированной к особенностям балтийского климата. Ключевой элемент качественного благоустройства — связь города с природным контекстом локации.