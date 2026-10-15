Природный контекст: почему грамотный ландшафт — это мощный антидепрессант

Бетонные джунгли — out, биофильный дизайн (терапевтическая флора!) — in. Расспросили главных экспертов-урбанистов Петербурга о факторах качественного озеленения, которое теперь равно (супер)премиум-классу.
Алексей Бушуев, коммерческий директор «Главстрой Санкт-Петербург»
Ключевой элемент качественного благоустройства — связь города с природным контекстом локации.
Ольга Маяцкая, генеральный директор ландшафтной студии «Нескучный сад»
Биофильная среда — это ваш персональный бесплатный психотерапевт, который снимает стресс и возвращает фокус внимания.
Максим Зорин, коммерческий директор филиала «Брусники» в Петербурге и Ленинградской области
Искусство в ландшафте заставляет поднять глаза от смартфона и начать жить в моменте.
Анзор Берсиров, первый заместитель генерального директора ГК «ТРЕСТ»
Сегодня покупателя интересуют не четыре стены, а полноценный сценарий своей будущей жизни.
Зеленый — новый черный
В этом зеленом мэджике ЖК «Юнтолово» от «Главстроя» надо было снимать «Практическую магию-2». А жить просто необходимо!
Устали от бетона? К счастью, атланты рынка виртуозны — их силами целые гектары кирпичных джунглей начинают дышать. Если каждый кедр законтачен, локализация площадок — удачнее, чем по васту (фэншуй для продвинутых), то уровень стресса жителей стремится к 0, а шкала счастья заполняется стремительно.
Алексей Бушуев
коммерческий директор «Главстрой Санкт-Петербург»
Современное благоустройство, по нашему опыту, — это уже не про кустарники по периметру и несколько скамеек с детской площадкой во дворе. Мы создаем единую среду с понятными сценариями использования, которые учитываются уже на этапе формирования генплана. Внутренняя логистика продумана до мелочей — где жители могут отдохнуть после рабочего дня, какие активности предусмотрены для детей и подростков, где они будут реализованы. Каждый элемент в единой системе важен и выполняет конкретную функцию. Например, озеленение отвечает не только за эстетику. Деревья играют роль природного климат-контроля — они дают густую тень, сбивают тепловой эффект раскаленного асфальта и охлаждают двор в жару. Не менее важно грамотное зонирование. Воркаут и шумные детские площадки мы размещаем отдельно от тихих мест отдыха, чтобы разные сценарии использования территории не противоречили друг другу. Все функциональные зоны должны переплетаться между собой удобной сетью пешеходных и велодорожек. При этом такие маршруты не всегда должны быть максимально корот кими — иногда именно прогулочный сценарий позволяет в полной мере раскрыть качество пространства. В крупных проектах, таких как экорайон «Юнтолово», аллеи становятся частью общей структуры квартала, а природным продолжением жилой среды выступает соседний заказ ник. В камерном квартале «Кронфорт. Центральный» мы, напротив, работаем с более локальной концепцией сада-эрмитажа, адаптированной к особенностям балтийского климата. Ключевой элемент качественного благоустройства — связь города с природным контекстом локации.
Чувство и чувствительность
То, что доктор прописал. Нашли спокойствие и умиротворение в проекте «Нескучного сада». Деревья, естественный ландшафт — и уже сливаешься с бесконечным вечным!
Слышали, что наше время называют эпохой великой усталости? Девелоперы исправляют ситуацию. Доказано: вся нейросенсорная система расслабляется и преисполняется, если есть возможность потрогать траву, по слушать песню (не вой!) ветра и помедитировать на зелень. Итак, знакомьтесь, биофильный дизайн!
Ольга Маяцкая
генеральный директор ландшафтной студии «Нескучный сад»
Биофильная среда — это ваш персональный бесплатный психотерапевт, который снимает стресс и возвращает фокус внимания. Человек должен выйти из парадной и интуитивно, всем телом по чувствовать: «Мне здесь хорошо». Чтобы двор работал как настоящий антидепрессант, ландшафт обязан быть многослойным, визуально плотным и сенсорно насыщенным. У жителя всегда должна быть свобода выбора: пройтись под палящим солнцем или спрятаться в густой прохладе боскета, остаться в центре шумной тусовки или уединиться с книгой в зеленой нише. Огромная ответственность здесь ложится на флору — растения несут в себе живую эстетику и подвижную энергию, переключают наше внимание на детали. Мы выбираем их не только за красивый цвет: одни злаки гипнотически колышутся на ветру и ловят его ритм, другие — выдают графичный, почти скульптурный силуэт суровой зимой. Ароматерапия во дворе — это вообще отдельный, очень тонкий жанр урбанистики, ведь запахи напрямую дергают за ниточки наших воспоминаний и способны успокоить за доли секунды. В Петербурге критически важно уметь работать со сменой сезонов, с нашими фирменными туманами, низким солнцем и горизонтальным дождем. Зимний ландшафт должен держать эстетический удар за счет фактуры и вечнозеленых хвойных — это даже в суровом январе ощутимо снижает тревожность и заземляет. Взрослое растущее дерево, живущее вместе с нами, — это якорь, связывающий поколения.
День
Сурка Приключения
Медитируем с кружкой четвергового кофе на зеленой террасе дома «Северный ветер». И пусть весь мир подождет!
Рутинный трек дом — кофейня — прогулка с собакой или пробежка — дом не должен быть скучным, мы не в антиутопии! Присматриваемся к ЖК, где гуляешь как в зачарованном саду.
Максим Зорин
коммерческий директор филиала «Брусники» в Петербурге и Ленинградской области
Зачем мы высаживаем разновысотные кустарники и деревья? Они заставляют нас перестроить карту движения, сбивают монотонный ритм шага. Угол обзора меняется каждые пару метров: вы останавливаетесь на узкой тропе, пропуская соседа или любуясь игрой света в листве. Из таких секундных заминок и рождается магия повседневности, случайные диалоги и настоящее добрососедство. Во всех наших проектах под озеленение отдается минимум 70 % площади двора. Мы собираем дендроплан таким образом, чтобы цветение не прекращалось, и картинка за окном всегда оставалась динамичной. Отдельное направление — работа с природным рельефом и водой, что для Петербурга всегда суперактуально. Например, в квартале в Новоселье мы реализовали систему дождевых садов. Это классный подход, когда мы не закатываем ливневку в глухой асфальт, а пускаем воду работать на общую эстетику. После ливня в специальных понижениях рельефа об разуются живописные прудики с влаголюбивой флорой — так непогода становится не проблемой, а фишкой. В проекте «Северный ветер» мы пошли через паблик-арт, выстроив программу вокруг образа ветра. Искусство в ландшафте заставляет поднять глаза от смартфона и начать жить в моменте. Главный элемент? Однозначно вода и рельеф, они делают среду объемной и по-настоящему живой.
Бонус! Зеленый капитал
Не инфраструктура, а настоящая артпис-локация в Новоселье! Бульвар Белых Ночей пересекает жилой комплекс «Новый Питер». Нам такое надо
Сад как из пинтереста — это не каприз и не уловка для Весов (главных эстетов по гороскопу), а крутой актив: эффектный (и эффективный) ландшафт конвертируется в статусность проекта. Бенефиты? Жители попадают в комьюнити А-листа, а инвесторы получают (вау)выгоду × 10.
Анзор Берсиров
первый заместитель генерального директора ГК «ТРЕСТ»
Сегодня покупателя интересуют не четыре стены, а полноценный сценарий своей будущей жизни. Поэтому благоустройство стало настоящим экстеншном квартиры, ее полноправным продолжением под открытым небом. Именно поэтому крутой ландшафт — это стопроцентный драйвер капитализации объекта. Качественная среда формирует комьюнити, создает локальные точки притяжения и прокачивает айдентику всего района. Чтобы эта магия работала без сбоев, мы проектируем так называемый устойчивый природный каркас. Мы детально просчитываем, как двор будет выглядеть через пять, десять или пятнадцать лет эксплуатации, а не просто высаживаем туи рядком, как в красивых рендерах. В расчет берется абсолютно все: роза ветров, инсоляция, ремонтопригодность озеленения в нашем непростом регионе, вандалоустойчивость и даже такие прозаичные вещи, как особенности уборки снега трактором. Принцип многослойности озеленения — деревья, кустарники, многолетники, почвопокровные — позволяет добиться выразительности и вау-эффекта сразу после сдачи дома. Деревья возвращают двор к соразмерной человеческой перспективе. Именно взрослые крупномеры становятся главным социально-архитектурным активом проекта, который со временем только дорожает.
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